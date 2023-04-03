ABD ve Rusya, casuslukla suçlanan Evan Gerşkoviç’in durumunu görüştü İki ülkenin dışişleri bakanları, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Gürültü çıkarılması kabul edilemez" denildi.

AA

ABD, Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan Amerikalı gazetecinin serbest bırakılmasını istiyor.

Federal Güvenlik Servisi (FSB), Evan Gerşkoviç’i Ural Dağları'ndaki Yekaterinburg şehrinde "gizli bilgileri elde etmeye çalıştığı" iddiasıyla gözaltına almıştı.

Gerşkoviç’in "Rus askeri sanayi kompleksindeki işletmelerden birinin devlet sırrı oluşturan faaliyetleri hakkında bilgi toplamak için ABD'nin emriyle hareket ettiği" öne sürülüyor.

Rusya ile ABD arasında Gerşkoviç görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gerşkoviç'in tutuklanmasıyla ilgili görüşme yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD tarafının inisiyatifiyle Lavrov ve Blinken arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

Moskova: Gürültü çıkarılması kabul edilemez

Blinken’ın görüşmede Amerikalı gazeteci Evan Gerşkoviç’in casusluk yaptığı şüphesiyle Rusya’da tutuklanmasını gündeme getirdiği belirtilen açıklamada, şöyle dedi:

Rus makamlarının Rusya Federasyonu’nun yasalar ve uluslararası yükümlülükler uyarınca aldığı kararlara saygı duyulması gerektiğine Blinken’ın dikkati çekildi.



Washington'daki yetkililerin baskısı ve Batı medyasının bu davaya siyasi bir hava katma niyetiyle gürültü çıkarmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"Kaderi mahkemede belirlenecek"

Lavrov’un özellikle Gerşkoviç’in gazetecilik kisvesi altında devlet sırrı taşıyan gizli bilgiler elde etmeye çalışırken suçüstü yakalandığına işaret ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu ABD vatandaşının kaderinin mahkemede belirleneceği vurgulandı.

Görüşmede bazı güncel konulara da değinildiği ifade edildi.

Casusluk suçlamasıyla yakalandı

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Amerikan vatandaşı Moskova muhabiri Evan Gerşkoviç, casusluk suçlamasıyla 30 Mart’ta yakalanmıştı.

Ardından Moskova Lefortovskiy Mahkemesi, FSB’nin talebine uygun olarak Gerşkoviç’in 29 Mayıs’a kadar tutuklanmasına karar vermişti.