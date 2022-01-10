ABD ve Rusya'dan bakan yardımcıları, Cenevre'de görüştü

Washington ile Moskova arasında yapılan görüşmede, diplomasi yoluyla ilerleme kaydedilmesi gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman, İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yazılı açıklamasında, Sherman ve Ryabkov'un 10 Ocak'ta Stratejik İstikrar Diyaloğu'nun (SSD) olağanüstü toplantısında her iki tarafın ele alacağı ikili konuları görüştüğü duyuruldu.

DİPLOMASİ YOLUYLA İLERLEME VURGUSU

Açıklamada, "Bakan Yardımcısı görüşmede, ABD'nin uluslararası egemenlik ilkelerine, toprak bütünlüğüne ve egemen ulusların kendi ittifaklarını seçme özgürlüğüne bağlılığını vurguladı." ifadesine yer verildi.

Sherman'ın Rus mevkidaşına, "ABD'nin, diplomasi yoluyla gerçek bir ilerleme kaydetmekten memnuniyet duyacağını" ifade ettiği belirtildi.



AP

"AVRUPALI MÜTTEFİKLERİMİZ OLMADAN..."

Açıklamada, "ABD, SSD toplantısında Rusya ile bazı ikili meseleleri tartışacak ancak Avrupalı ​​müttefiklerimiz ve ortaklarımız olmadan Avrupa güvenliğini tartışmayacak." bilgisi aktarıldı.

Bakan Yardımcısı'nın, belirli konuların ise 12 Ocak'ta Brüksel'deki NATO-Rusya Konseyi ve 13 Ocak'ta Viyana'da yapılacak AGİT Daimi Konseyi toplantısına bırakılacağını belirttiği kaydedildi.

Görüşmede Sherman'a, Müşterek Operasyonlar Kurmay Başkanı Korgeneral James Mingus, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı'na ise Savunma Bakan Yardımcısı Albay General Aleksandr Fomin eşlik etti.