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    ABD ve Suudi Arabistan, savaşa hazırlık tatbikatını tamamladı

    İki ülke askerleri tarafından muharebeye hazırlık manevraları yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 11:31
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    ABD ve Suudi Arabistan, savaşa hazırlık tatbikatını tamamladı

    ABD ve Suudi Arabistan hava kuvvetleri, ortak tatbikat düzenledi.

    Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, tatbikat, Kral Abdullah Hava Üssü'nde yapıldı.

    SAVAŞA HAZIRLIK MANEVRALARI

    Tatbikat kapsamında, muharebeye hazırlık manevralarının gerçekleştirildiği belirtildi.

    Ayrıca iki ülke arasında askeri iş birliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

    "YÜKSEK BECERİ VE HASSASİYETLE UYGULANDI"

    Açıklamada, "Tatbikat, askeri bağları güçlendirmeyi ve savaşa hazırlığı artırmayı amaçlıyor. Senaryo önceden planlandığı gibi yüksek beceri ve hassasiyetle uygulandı." denildi.

    ABD ve Suudi Arabistan, savaşa hazırlık tatbikatını tamamladı #1

    ABD ve Suudi Arabistan, savaşa hazırlık tatbikatını tamamladı #2

    ABD ve Suudi Arabistan, savaşa hazırlık tatbikatını tamamladı #3

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