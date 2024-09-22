ABD ve Ürdün'den vatandaşlarına uyarı: Lübnan'ı derhal terkedin ABD ve Ürdün, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki vatandaşlarına acil çıkış çağrısında bulundu. İki ülke, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları uyarısını yineledi.

Haber Merkezi

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik şiddetli bombardımanları sonrası ABD ve Ürdün'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

ABD, Lübnan'daki vatandaşlarını ardı ardına uyararak, ticari ulaşım seçenekleri hala mevcutken ülkeyi derhal terk etmeleri gerektiğini vurguladı.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA LÜBNAN UYARISI

Beyaz Saray yönetimi ise Lübnan için en yüksek alarm düzeyi olan 4. Seviye Seyahat Uyarısı'nı devreye sokarak vatandaşlarını seyahat konusunda yeniden uyardı.

ABD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hizbullah ve İsrail arasında devam eden çatışmaların öngörülemez doğası ve Beyrut da dahil olmak üzere Lübnan genelinde meydana gelen son patlamalar nedeniyle ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını ticari seçenekler hala mevcutken Lübnan'dan ayrılmaya çağırıyor.



Şu anda ticari uçuşlar mevcuttur ancak kapasiteleri düşüktür. Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi halinde ticari uçuş seçenekleri kullanılamaz hale gelebilir. Lütfen Beyrut-Rafic Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş seçeneklerini kontrol edin.



ABD Büyükelçiliği, kalmayı tercih eden ABD vatandaşlarına yardımcı olamayabilir."

"LÜBNAN'I DERHAL TERK EDİN"

Ürdün, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri ve bu ülkeye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Ürdün vatandaşlarının bu ülkeye seyahat etmemeleri yönündeki çağrının yinelendiği aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan'da bulunan Ürdün vatandaşlarının da "mümkün olan en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları" istendi.

Çağrıların, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden saldırıları nedeniyle bu ülkedeki Ürdün vatandaşlarının güvenliğini korumak amacıyla yapıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan ülkedeki Ürdün Büyükelçiliğiyle irtibata geçmeleri istendi.