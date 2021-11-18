ABD ve Yunanistan, Ege'de ortak askeri tatbikat düzenledi

ABD ve Yunanistan, Ege'de ortak askeri tatbikat düzenledi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, muhabere ve manevra kabiliyetlerinin test edildiğini duyurdu.

Ege, ABD ve Yunanistan'ın tatbikatına sahne oldu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, ABD ile ortak deniz tatbikatı düzenlediklerini duyurdu.

İKİ ÜLKEDEN TATBİKAT

Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, tatbikata katılan USS Mount Whitney savaş gemisinde bir araya geldi.

TATBİKATIN AYRINTILARI

Geçiş tatbikatı kapsamında muhabere ve manevra kabiliyetleri test edildi. Greek City Times'ın haberine göre, Yunanistan'ın deniz kuvvetlerinin yanı sıra hava kuvvetleri de tatbikatta yer aldı.