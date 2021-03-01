ABD, Veliaht Prens Selman'a yaptırım hakkını saklı tutuyor

Jen Psaki, ABD'nin gelecekte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a "gerekirse" yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

ABD istihbaratı tarafından 2018 yılında işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı.

Raporun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Veliaht Prens Selman hariç Kaşıkçı’nın ölümü dahil yurt dışında muhalifleri ve gazetecileri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulamıştı.

Tüm dünyanın tepkisini çeken karar sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD basınına verdiği demeçte Kaşıkçı raporunun yayınlanmasının ardından ABD'nin Selman'a karşı kullanacağı yaptırımlardan daha etkili araçları olduğunu belirtmişti.





"EYLEMDE BULUNMA HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Sözcü Jen Psaki, Beyaz Saray’daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin gelecekte Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a "gerekirse" yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Psaki, “Elbette, istediğimiz bir zamanda ve şekilde herhangi bir eylemde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz. Tarihsel olarak ABD, diplomatik ilişkilerimizin olduğu ülkelerin hükümet liderlerini cezalandırmadı” dedi.

Günün erken saatlerinde ise Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard, ABD'ye Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı olarak Suudi Veliaht Prens Selman’a yaptırım uygulaması yönünde çağrıda bulunmuştu.





SUUDİ ARABİSTAN RAPORU REDDETMİŞTİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ABD tarafından yayınlanan Kaşıkçı raporuna tepki gösterilerek, raporun reddedildiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, “Suudi Arabistan hükümeti, Cemal Kaşıkçı'yı öldürme suçuyla ilgili olarak ABD Kongresi'ne sunulan raporu reddediyor” ifadeleri yer almıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayımladığı raporu reddettiği yönündeki açıklamasını desteklediğini bildirmişti.