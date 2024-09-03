ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koydu ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı uçağa, "yaptırımları deldiği gerekçesiyle" Dominik Cumhuriyeti'nde el koyduklarını açıkladı.

AA & Ensonhaber

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun genellikle dış seyahatlerinde kullandığı uçağa el konulduğu bildirildi. Bakanlık, uçağın paravan bir şirket aracılığıyla satın alındığını, ardından ABD'nin uyguladığı yaptırımları ihlal ederek Venezuela'ya götürüldüğünü belirtti.

Maduro'nun "devlet başkanlığı uçağı" olarak kullandığı bu uçağa, Dominik Cumhuriyeti'nde el konulmasının, seçimlerin ardından ABD ile Venezuela arasındaki zaten gergin olan ilişkileri daha da zorlaştırması bekleniyor.

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29 Temmuz'da açıklanan sonuçlara göre Maduro'nun yüzde 51,20 oyla üçüncü kez devlet başkanı seçildiği duyurulmuştu. Ancak, muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını kabul etmemişti.

ABD yönetimi de seçim sonuçlarının şeffaf bir şekilde açıklanmadığını savunarak, bu sonuçların halkın iradesini yansıtmadığını öne sürmüştü.