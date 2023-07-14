ABD: Wagner güçleri, Ukrayna'da artık önemli değil Pentagon, Wagner unsurlarının savaşa devam etmek için kapasitesini yitirdiğini söyledi.

ensonhaber.com

ABD, Rusya'da silahlı isyan girişiminde bulunan Wagner'in, Ukrayna'daki varlığını değerlendirdi.

Savunma Bakanlığı (Pentagon), Wagner'in savaş alanındaki önemini yitirdiğini düşünüyor.

Pentagon'dan Wagner'in kapasitesiyle ilgili yorum

Bir Pentagon sözcüsü, söz konusu grubun artık "Ukrayna'daki muharebe operasyonlarını desteklemek üzere önemli bir kapasitede bulunmadığını" söyledi.

Bu açıklama, Wagner'in Rusya'da 24 saat süren isyanından haftalar sonra geldi.

Haziran isyanını sona erdiren anlaşmaya göre, Wagner savaşçılarına Rus ordusuna katılabilecekleri veya kurucuları Yevgeniy Prigojin ile Belarus'a gidebilecekleri iletildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya'da düzenlediği basın toplantısında, Prigojin'in ayaklanmanın ardından zehirlenme konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtmişti.

Zehirlenme iması: Ben olsam yediğime dikkat ederdim

Biden, konuya ilişkin şöyle konuşmuştu:

Nerede olduğundan ve (Putin ile) nasıl bir ilişkisi olduğundan bile emin değiliz. Ben olsam ne yediğime dikkat ederdim, gözüm menüde olurdu.

Biden: Putin savaşı kaybetti

Helsinki'de İskandinav liderleriyle yaptığı zirvenin ardından konuşan Biden, Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanma ihtimalinin olmadığını da dile getirmişti.

BBC'nin aktardığına göre, Biden, "O, savaşı çoktan kaybetti." demişti.