ABD: Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç, haksız yere tutuklandı Gizli bilgileri ele geçirmekle suçlanan Amerikalı gazeteci Gerşkoviç'le ilgili ABD Dışişleri Bakanı bir kanaate vardı.

AA

Rusya, Wall Street Journal gazetesi muhabiri Evan Gerşkoviç'i, casusluk yaptığı gerekçesiyle tutukladı.

Rus makamları, Gerşkoviç'in askeri tesislerden gizli bilgiler elde etmeye çalıştığını söylüyor.

Blinken: Haksız şekilde tutuklandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan vatandaşı gazetecinin “haksız bir şekilde tutuklandığına” kanaat getirdi.

ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, “Bakan Blinken, Evan Gerşkoviç'in haksız bir şekilde Rusya tarafından tutuklandığına karar verdi.” denildi.

"Kremlin'i kınıyoruz"

Gerşkoviç'e her türlü destek verileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Gazetecilik suç değil. Kremlin’i Rusya’daki bağımsız sesleri bastırmasından ve gerçeğe karşı sürdürdüğü savaştan dolayı kınıyoruz.

'Serbest bırakın' çağrısı yapıldı

Açıklamada, hem Gerşkoviç, hem de daha önce tutuklanan ABD vatandaşı Paul Whelan’ın serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Rus Dışişleri Bakanlığı'na akredite olan Gerşkoviç, 29 Mart günü Urallar'ın Yekaterinburg kentinde yaptığı bir haber sırasında gözaltına alınmıştı.

Moskova'nın iddiası: Gizli bilgiler elde etmeye çalıştı

ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Gerşkoviç'e yönelik suçlamaların ciddi nitelikte olduğunu ve “gazetecilik statüsünü yasa dışı eylemlerine kılıf olarak kullanarak gizli bilgileri elde etmeye çalışırken suçüstü yakalandığını” iddia etmişti.

Mahkemeye çıkarılacak

Gerşkoviç​​​​​​​'in 18 Nisan'da mahkemeye çıkarılması beklenirken, tutukluğunun onaylanması ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, ABD'li asker emeklisi Paul Whelan (52) bir arkadaşının düğün töreni için gittiği Rusya'da 2018'den bu yana aynı gerekçeyle tutuklu bulunuyor.