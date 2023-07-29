ABD yanıyor! Aşırı sıcak hava 190 milyon kişiyi etkiledi ABD'nin güney bölgelerinde haftalardır etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, kuzey eyaletlere de yayılmaya başladı. Sıcak havadan 190 milyon kişi etkilenirken, halk sağlığı için risk oluşturduğu belirtildi.

AA

Dünya genelinde sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor...

ABD'nin güney bölgelerinde haftalardır etkisini gösteren sıcak hava dalgası, kuzey eyaletlere kadar ulaştı.

190 milyon kişiyi etkileyen sıcaklarla ilgili Ulusal Meteoroloji Servisi; Boston, New York ve Washington DC başta olmak üzere vatandaşları uyardı.

Baskı, ısı ve nem şeklinde nitelendirilen sıcak hava dalgasının halk için riks oluşturduğu da söylendi.

Halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı"

Ulusal Meteoroloji Servisi New York ofisi, aşırı sıcak havanın iki gün sürmesinin beklendiğini, hava sıcaklığının yer yer 39 santigrat dereceyi bulacağını bildirerek, halka mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve klima kullanmaları çağrısında bulundu.

Washington DC ve Baltimore bölgesinde ise sıcaklığın 43,3 santigrat dereceye çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Aşırı sıcaklar rekor kırmaya devam edecek

Arizona'nın Phoenix şehri 28 gündür kesintisiz en az 43 santigrat derece sıcaklıkla mücadele ederek rekor kırarken, Florida'nın Miami şehri 46 gün, Teksas'ın El Paso şehri de 42 gün boyunca yaklaşık 38 santigrat derecede seyretti.

Aşırı sıcakların Ohio Vadisi, Mississippi Nehri Vadisi ve güney bölgelerde rekor kırmaya devam edeceği kaydedildi.

"Bu sadece başlangıç"

Yetkililer, California, Idaho, Montana ve Nevada'da yüksek ısı, rüzgar ve düşük nem nedeniyle orman yangınları tehlikesine de dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, temmuz ayının insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay olduğunu söylemişti.

Guterres, "İklim değişikliği artık burada ve korkutucu. Bu sadece başlangıç. Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi." diyerek uyarıda bulunmuştu.