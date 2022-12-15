ABD, yeni çıkarma gemisine 'Felluce' adını verdi

Donanmanın yeni çıkarma gemisine, Irak işgali sırasında birçok sivilin öldüğü Felluce'nin adı verildi.

ABD donanmasının yeni çıkarma gemisine verilen isim, 2003 Irak işgalini gündeme getirdi.

İşgal sırasında kanlı çatışmaların olduğu ve sivillerin yaşamını yitirdiği Felluce muharebelerini anmak üzere gemiye Felluce adının verildiği açıklandı.

Açıklama, ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro’dan geldi.

AA’nın haberine göre; isim verme töreninde konuşan Del Toro, şu ifadeleri kullandı:

“Her iki Felluce muharebesinde yiğitçe savaşan ve hayatlarını feda eden denizcileri, askerleri ve koalisyon güçlerini anmak bir onurdur. Deniz Piyadelerinin savaşları bu isimle anılmayı hak ediyor ve çıkarma gemisinin benzersiz yetenekleri, dünyanın dört bir yanındaki herkese, savaşçıların bu savaşta sergilediği yiğitlik, cesaret ve özgürlüğe bağlılığın göstergesi olarak hizmet edecek.”

“Felluce Muharebesi, tüm Deniz Piyadelerinin zihnine kazınmıştır”

Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David H. Berger ise törende, "Olağanüstü şartlar altında, Deniz Piyadeleri, kentsel bir alanda savunmanın tüm avantajlarından yararlanan kararlı bir düşmana karşı galip geldi. Felluce Muharebesi, tüm Deniz Piyadelerinin zihnine kazınmıştır ve öyle kalacaktır.” dedi.

Felluce kuşatması

ABD’nin Irak’ı 2003’te işgal etmesinden sonra en kanlı çatışmalar Felluce’de yaşanmıştı.

Birinci Felluce saldırısı, Nisan 2004'te dört ABD'li paralı askeri öldüren direnişçileri yakalamak veya öldürmek üzere düzenlenmişti.

ABD, saldırı büyük ölçüde başarısız olup, askerleri kayıplar verdikten sonra 7 Kasım’da kanlı katliamlara sahne olan Felluce kuşatmasını başlatmıştı.

Phantom Fury Operasyonu adı verilen kuşatmada binlerce Iraklı sivil hayatını kaybetmiş, 100’den fazla koalisyon askeri ölmüş, 600’den fazla asker yaralanmıştı. ABD envanterindeki Amerika sınıfı amfibi gemileri Deniz Piyadelerin tarafından çıkarma operasyonlarında kullanılıyor.