ABD yönetiminden, Suriye'deki geçiş sürecine ilişkin açıklama

AA

Suriye'de tarihi anlara şahitlik ediliyor...

Muhalifler, uzun süredir durulan çatışmaların ardından 27 Kasım'da ilerleyişlerini başlatarak Şam'ı ele geçirdi ve Esad yönetimine son verdi.

Yaşanan gelişmeler sonrası dikkat çeken açıklamalar yapılırken bir açıklama da Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'den geldi.

Günlük basın brifinginde konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYELİ TÜM GRUPLARLA TEMAS HALİNDEYİZ"

ABD Başkanı Joe Biden ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın son açıklamalarını hatırlatan Jean-Pierre, Suriye'de geçiş süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü, devamında şu ifadelerde bulundu:

Suriye halkına bu geçiş sürecinde destek olmak için elimizden geleni yaparken, arabulucular da dahil olmak üzere Suriyeli tüm gruplarla temas halindeyiz.

Jean-Pierre, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) söylemlerinin farkında olduklarını, takip ettiklerini ancak daha önemlisi bu geçiş sürecinde HTŞ'nin ve diğer unsurların eylemlerine bakarak ilerleyeceklerini belirtti.

"AUSTIN TICE'IN BULUNMASI İÇİN TÜRKLERLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan ABD'li sözcü, 2012 yılında Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın bulunabilmesi ve serbest kalabilmesi için Biden yönetimi olarak ellerinden geleni yaptıklarının ve bu konunun kendileri için önemli bir öncelik olduğunun altını çizdi.

Jean-Pierre, bu kapsamda şu ifadelerde bulundu:

Bunu Başkan'dan da duydunuz, Tice'ın hayatta olduğundan umutluyuz. Onun bulunması ve eve dönebilmesi noktasında Türklerle ve diğerleriyle birlikte çalışıyoruz.

NE OLMUŞTU

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken, 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırılmıştı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.