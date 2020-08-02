ABD, YPG ile Suriye'de rafineri kuruyor

Suriye'nin kuzeyinde PKK uzantısı YPG ile anlaşan ABD şirketinin Fırat'ın doğusunda petrol rafinerisi kurmak için anlaşma yaptığı doğrulandı.

Suriye'de başlayan iç savaşı fırsat bilen PKK terör örgütünün uzantısı YPG, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturmaya başlamıştı.

ABD'nin silah yardımıyla Suriye'nin kuzeyinde konuşlanmaya başlayan teröristler, Türkiye'nin bölgeye düzenlediği sınır ötesi operasyonlarla Fırat'ın doğusuna çekilmek zorunda kaldı.

ABD'Lİ ŞİRKET TERÖRİSTLERLE PETROL ÜRETECEK

ABD'nin açıkça desteklediği teröristler Fırat'ın doğusunda, petrol yataklarını işlemek için Amerikalı petrol şirketi Delta Crescent Energy LLC ile anlaştı.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden olan ve Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham'ın, terörist Mazlum Kobani'yle görüştüğü belirtilmişti.

ABD'li yayın kuruluşu CBS News'in muhabiri Christina Ruffini, konu hakkındaki haberinde Graham'ın anlaşmayı doğruladığını dile getirmişti.

ABD DIŞİŞLERİ DE ANLAŞMAYA ONAY VERDİ

Haberde ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da Senato Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda Graham'a anlaşmanın bir sakıncası olmadığını söylediği belirtilmişti.

SURİYE'DEN TEPKİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak anlaşmayı kınadı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya demeç veren Suriye Dışişleri'nden bir yetkili, "Suriye, ABD'nin desteğiyle ve gözetiminde Suriye petrolünü çalmak için DSG ile ABD'li bir petrol şirketi arasında imzalanan anlaşmayı kararlılıkla kınıyor. Suriye yönetimi, bu anlaşmanın geçersiz olduğunu ve yasal hükmü bulunmadığını düşünüyor" dedi.

"ÇALAN HIRSIZLAR İLE SATAN HIRSIZLAR"

Yetkili, 'çalan hırsızlar ile satan hırsızlar arasında imzalandığını' belirttiği anlaşmanın Suriye'nin egemenliği için tehdit oluşturduğunu ve ABD'nin Suriye halkının zenginliklerini çalmaya yönelik düşmanca eğilimlerinin devam edeceğini gösterdiğini vurguladı.