ABD, Yunanistan'a sattığı savaş gemilerine onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a 6,9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2,5 milyar dolarlık gemi modernizasyonu işlemlerini onayladığını açıkladı.

Balkanlar, Doğu Akdeniz-Ege'de varlık göstermek ve Rusya ile Türkiye'yi baskılamak için Yunanistan'ı üssüne çeviren ABD, Atina yönetimine verdiği desteklere devam ediyor.

ABD, 6.9 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ 4 ADET SAVAŞ GEMİSİNİN SATIŞINI ONAYLANDI

Birçok alanda Yunanistan'ı kendine bağımlı hale getiren Washington yönetimi, Yunanistan'a 6,9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2,5 milyar dolarlık gemi modernizasyonu işlemlerini onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan'a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat, Amerikan Kongresi'ne sunuldu.

SÖZ KONUSU ANLAŞMADA MEVCUT GEMİLERİN MODERNİZASYONU DA YER ALIYOR

Söz konusu onay, Yunanistan'a 6,9 milyar dolar değerinde 4 adet Çok Amaçlı Muharip Gemi (Multi-Mission Surface Combatant/MMSC) ile aynı kapsamdaki yan silahların satışına ve "Meko" sınıfı savaş gemilerinin 2,5 milyar dolarlık modernizasyonunu kapsıyor.

"BU SATIŞ ABD'NİN DIŞ POLİTİKA HEDEFLERİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

Açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefiğinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu satışların yapılabilmesi için kongrenin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.