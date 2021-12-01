ABD, Yunanistan'da askeri yatırımlarına hız verdi

Washington'da imzalanan anlaşma sonrasında ABD, Yunanistan'da 33.5 milyon dolarlık yatırım yapacak.

ABD ile Yunanistan arasındaki askeri iş birliğinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Washington ile Atina arasında Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması (MDCA) imzalanmıştı.

33.5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPACAKLAR

ABD'nin anlaşmanın ardından, Larissa Hava Üssü'ne iki hangar ve bir destek binası inşası için 33.5 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

Haberde, üssün ABD'nin Avrupa'daki havacılık birimleri (USAFE) tarafından sabit bir bağlantı noktası olarak kullanılacağı, ABD'den Yunanistan'ın silahlanma programına ilişkin yeni tekliflerin de beklendiği kaydedildi.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI ALIMI KONUSU

Atina'nın ABD'den F-35 savaş uçağı alımının, ancak sürecin başlatılmasını müteakiben 5 yıl içinde olabileceği vurgulanan haberde, Yunan Hava Kuvvetleri'nin bu süreci gerekli altyapı çalışmalarını ve personel eğitimini tamamlamak için kullanabileceği ifade edildi.

73 HELİKOPTER, 995 ADET İLAVE EKİPMAN

Kathimerini gazetesinin haberinde, Dedeağaç Limanı aracılığı ile bu hafta Yunanistan'a ABD'ye ait 73 helikopter ve 995 adet ekipman geleceği, böylelikle limana ulaşmış toplam ekipman sayısının 2 bini bulacağı kaydedildi.

DEDEAĞAÇ LİMANI'NA 300 BİN DOLARLIK YATIRIM

ABD Silahlı Kuvvetleri'nin, sadece "Defender 21" isimli tatbikat için bile Dedeağaç Limanı'na 300 bin dolarlık yatırımda bulunduğu ifade edilirken, Volos yakınlarındaki Stefanovikio Üssü'ne bu yıl 15 "Apachi" ve 9 "Black Hawk" tipi helikopterle ABD Hava Kuvvetlerine ait 400 personelin ulaşacağı belirtildi.