ABD, Yunanistan'ın Türk jetlerine taciziyle ilgili açıklama yaptı

ABD, Yunanistan'ın Türk jetlerine taciziyle ilgili açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Yetkili, "Tüm tarafları tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz" dedi.

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Yunan ordusu, söz konusu bölgelerde görev uçuşu gerçekleştiren Türk savaş uçaklarını S-300 hava savunma sistemleriyle taciz etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın gerilimi tırmandırıcı adımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yunanistan ve Türkiye açıklaması

Bakanlıktan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, söz konusu durumdan haberdar olduklarını belirtti.

Yetkili, "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye davet etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

"Tüm tarafları tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz"

Atina yönetiminin tacizleri karşısında suskunluğunu koruduğu görülen Bakanlık yetkilisi, "Tüm tarafları, tansiyonu daha da artıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın Türk F-16'larına yönelik provokasyonu

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edilmişti.

AA'nın haberine göre, S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atılmıştı.

Yunan ordusunun düşmanca hareketi

Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkâr yolunu seçmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizinin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenilmişti.