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    ABD'de 1 milyondan fazla çocuk koronavirüse yakalandı

    ABD'de koronavirüs salgınından 1 milyondan fazla çocuğun etkilendiği açıklandı.
    • AA
    • 16.11.2020 - 22:19
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    ABD'de 1 milyondan fazla çocuk koronavirüse yakalandı

    Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, salgının başından 12 Kasım'a kadar toplam 1 milyon 39 bin 464 çocuğun koronavieüse yakalandığı belirtildi.

    Açıklamada, son bir haftada ise 111 bin 946 çocukta yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.

    ABD de 1 milyondan fazla çocuk koronavirüse yakalandı #1

    "ŞAŞIRTICI VE TRAJİK"

    Amerikan Pediatri Akademisi Başkanı Dr. Sally Goza, sayıyı "şaşırtıcı ve trajik" bulduğunu ve daha önce böylesi bir virüs patlaması görmediklerini ifade etti.

    Johns Hopkins Üniversitesine göre ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 11 milyonu geçti.

    Eyaletlerin çoğu, salgının yayılmasını azaltmak için yeni kısıtlamalar getirmeye başladı.

    ABD de 1 milyondan fazla çocuk koronavirüse yakalandı #2

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