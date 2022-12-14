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    ABD'de 100 yaşındaki Les Savino, haftanın 5 günü spor yapıyor

    Günde 3 saat antrenman yapan Savino, "100 yaşındaki çoğu insan artık hayattan zevk almıyor. Günlerim, 30 yaşımdaki kadar normal" dedi. Savino, ilaç kullanmaktansa egzersiz yapmayı tercih ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 13:00
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    ABD'de 100 yaşındaki Les Savino, haftanın 5 günü spor yapıyor

    ABD'de yaşayan Les Savino, ilerleyen yaşına rağmen azmiyle göze çarpıyor.

    Pensilvanya eyaletinde yaşayan Savino, ağustos ayında 100'üncü yaşını kutladı.

    Savino, bağımsız olarak yaşamaya devam ediyor ve hafta boyunca egzersiz yapmak için kendi başına spor salonuna gidiyor.

    100 yaşında spora devam ediyor

    Today'e konuşan Savino, pazartesiden cumaya kadar sabah 7.30'dan 10.30'a kadar spor yaptığını söylerken, bunun 1983'ten beri sürdürdüğü bir rutin olduğunu dile getirdi.

    100 yaşındaki Savino, "100 yaşında olduğum için gitmek içimden gelmiyor ama yine de gidiyorum. Hayattan zevk almak istiyorsam bunun gerekli olduğunu biliyorum. 100 yaşındaki çoğu insan artık hayattan zevk almıyor. Günlerim, 30 yaşımdaki kadar normal." dedi.

    ABD de 100 yaşındaki Les Savino, haftanın 5 günü spor yapıyor #1

    "Egzersiz, ilaçtan çok daha iyi"

    Yaptığı sporun önemine dikkati çeken Amerikalı sakin, "Egzersiz, ilaçtan çok daha iyi. Pek çok insan sadece haplarla yaşıyor, ama ben yaşamıyorum. Yüksek tansiyon için hap alıyorum, bu kadar." diye ekledi.

    Yaptığı antrenmanları anlattı

    Les Savino, antrenmanları sırasında gücünü artırmak için ağırlıklar kaldırdığını ifade ederek, 15 ağırlık makinesi kullandığını ve 3 saatlik antrenmanı boyunca toplam 675 tekrar olmak üzere her birinde 45 tekrar yaptığını kaydetti.

    Savino, sabit bir bisikletle sürüşler ve koşu bandında yürüyüşler yaptığını da sözlerine ekledi.

    ABD de 100 yaşındaki Les Savino, haftanın 5 günü spor yapıyor #2

    ABD de 100 yaşındaki Les Savino, haftanın 5 günü spor yapıyor #3

    ABD de 100 yaşındaki Les Savino, haftanın 5 günü spor yapıyor #4

    ABD de 100 yaşındaki Les Savino, haftanın 5 günü spor yapıyor #5


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