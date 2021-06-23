ABD'de 11 Eylül'den bu yana 30 binden fazla asker intihar etti

ABD'de 11 Eylül'den bu yana 30 binden fazla asker intihar etti

Yoğun askeri eğitim ve stresin, ABD askerlerini intihara sürüklediği belirtildi.

ABD’de yürütülen bir çalışma, 2001 yılında düzenlenen 11 Eylül saldırıları sonrası intihar eden askerlerin sayısını ortaya koydu.

Çalışmayı, ABD’nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi'nden Thomas Howard Suitt yürüttü.

30 BİN 177 ASKER İNTİHAR ETTİ

Gaziler İdaresi'nden elde ettiği verileri değerlendiren Suitt, savaşlarda ölen askerlerin sayısının 2007’den bu yana önemli ölçüde azaldığını ancak intihar eden askerlerin sayısının son yıllarda artış gösterdiğini belirtti.

Araştırma, ABD’nin daha saldırgan bir dış politika izlemeye başladığı, Irak ve Afganistan’ın işgaline zemin hazırlayan 11 Eylül saldırıları sonrası, göreve alım esnasında ya da görev sonrası 30 bin 177 askerin intihar ettiğini gösterdi.

YOĞUN EĞİTİM, STRES, TRAVMA...

Buna karşılık, aynı dönemde savaşta ölen ABD askeri sayısı 7 bin 57 olarak kaydedildi.

Askerleri intihara sürükleyen nedenler arasında, yoğun askeri eğitim, stres, travma, silahlara sürekli erişim ve sivil hayata uyum sağlayamama yer aldı.