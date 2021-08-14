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    ABD’de 11 Eylül'ün yıl dönümünde olaylar artabilir uyarısı

    İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, nefret söylemi nedeniyle aşırılıkçı saldırıların yaşanabileceği belirtildi.
    • AA
    • 14.08.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 10:52
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    ABD’de 11 Eylül'ün yıl dönümünde olaylar artabilir uyarısı

    ABD'de 11 Eylül saldırılarının 20'nci yıl dönümü yaklaşırken, yetkililer alarm durumuna geçti.

    İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 11 Eylül öncesi aşırılıkçı saldırıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    YÜKSEK TEHDİT ORTAMI VAR

    DHS'nin Ulusal Terörizm Danışma Sistemi Bülteni'nde, ülkede nefret söyleminde bulunan aşırılık yanlıları ile koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkanların, "yüksek bir tehdit ortamı" oluşturduğuna işaret edildi.

    "HEDEFLENEN ŞİDDET EYLEMLERİ İÇİN..."

    11 Eylül saldırılarının yaklaşan 20’nci yıl dönümü ve tatillerin, "hedeflenen şiddet eylemleri için katalizör görevi görebileceği" belirtildi.

    Bültende, aşırılık yanlılarının, ibadethanelere ve farklı etnik kökenden gelen kişilerin toplantı mekanlarına daha önce saldırılar düzenlediğinin bilindiği ancak bu yerlere yönelik "kayda değer, yakın" bir tehdidin bulunmadığı ifade edildi.

    ABD’de 11 Eylül ün yıl dönümünde olaylar artabilir uyarısı #1

    ASYA KÖKENLİLERE YÖNELİK ŞİDDET İHTİMALİ

    Bunun yanı sıra bültende, İran, Rusya, Çin hükümetleri ile bağlantılı medya kuruluşlarının koronavirüsün kökeni hakkında "komplo teorileri" yaymaya devam ettiği ve bazı durumlarda Asya kökenli insanlara yönelik şiddet çağrılarını güçlendirdiği vurgulandı.

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