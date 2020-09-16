ABD'de 1132 kişi daha koronavirüsten öldü

Ülkede salgın kaynaklı toplam can kaybı 200 bin 280'e çıktı.

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Güncel verilere göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 1132 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 200 bin 280'e yükseldi.

BİR GÜNDE 38 BİN 829 VAKA

Vaka sayısı da 38 bin 829 artışla 6 milyon 789 bin 877'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 4 milyon 69 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 93 milyon 652 bini aştı.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 41 bin 681 vakayla Hindistan, 4 milyon 384 bin 299 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 768 bin 601 vakayla Kaliforniya, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. Bu eyaleti 704 bin 813 vakayla Texas ve 668 bin 846 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 141 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.