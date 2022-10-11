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    ABD'de 1161 kilogramlık bal kabağı sergilendi

    ABD'de bu yıl 52'ncisi düzenlenen bal kabağı festivalinde, yaklaşık 1 ton 161 kilogramlık bal kabağı için 23 bin 40 dolar ödül verildi.
    • 11.10.2022 - 00:19
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 00:26
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    ABD'de 1161 kilogramlık bal kabağı sergilendi

    ABD'nin Pasifik Okyanusu kıyısındaki Half Moon Bay kentinde bu yıl 52'ncisi gerçekleştiren Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

    Özellikle küçük çocukların oldukça eğlendiği festivalde çeşitli gösteriler düzenlendi, stantlar kuruldu.

    1 tonluk bal kabağı, 23 bin dolarlık ödülün sahibi oldu

    Ülke genelinde yapılan en büyük bal kabağı yarışında Minnesota eyaleti Anoka kentinden Travis Gienger isimli bir vatandaşın yetiştirdiği yaklaşık 1.161 kilogramlık bal kabağı için 23 bin 40 dolar ödül verildi.

    Bal kabağı festivali, her sene Cadılar Bayramı'ndan iki önceki hafta sonu düzenleniyor..

    ABD de 1161 kilogramlık bal kabağı sergilendi #1

    ABD de 1161 kilogramlık bal kabağı sergilendi #2

    ABD de 1161 kilogramlık bal kabağı sergilendi #3

    ABD de 1161 kilogramlık bal kabağı sergilendi #4


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