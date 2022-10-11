- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD'de 1161 kilogramlık bal kabağı sergilendi
ABD'de 1161 kilogramlık bal kabağı sergilendi
ABD'de bu yıl 52'ncisi düzenlenen bal kabağı festivalinde, yaklaşık 1 ton 161 kilogramlık bal kabağı için 23 bin 40 dolar ödül verildi.
- 11.10.2022 - 00:19
- Güncelleme : 11.10.2022 - 00:26
ABD'nin Pasifik Okyanusu kıyısındaki Half Moon Bay kentinde bu yıl 52'ncisi gerçekleştiren Half Moon Bay Bal Kabağı Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Özellikle küçük çocukların oldukça eğlendiği festivalde çeşitli gösteriler düzenlendi, stantlar kuruldu.
1 tonluk bal kabağı, 23 bin dolarlık ödülün sahibi oldu
Ülke genelinde yapılan en büyük bal kabağı yarışında Minnesota eyaleti Anoka kentinden Travis Gienger isimli bir vatandaşın yetiştirdiği yaklaşık 1.161 kilogramlık bal kabağı için 23 bin 40 dolar ödül verildi.
Bal kabağı festivali, her sene Cadılar Bayramı'ndan iki önceki hafta sonu düzenleniyor..