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ABD'de 1161 kilogramlık bal kabağı sergilendi

ABD'de 1161 kilogramlık bal kabağı sergilendi

ABD'de bu yıl 52'ncisi düzenlenen bal kabağı festivalinde, yaklaşık 1 ton 161 kilogramlık bal kabağı için 23 bin 40 dolar ödül verildi.