ABD'de 12 yaşındaki çocuk babasını ayının elinden kurtardı ABD'de yaşayan 12 yaşındaki Owen Beierman, babasını parçalayan ayıyı silahla vurarak öldürdü. Baba kendisini kurtaran oğlu için ‘O benim kahramanım’ dedi.

Haber Merkezi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

12 yaşındaki Owen Beierman, 43 yaşındaki babası Ryan Beierman ile yasal bir av gezisine çıktı.

O anlarda bölgede bulunan bir ayı, baba Beierman'a saldırdı.

BABASINI PARÇALAMAYA ÇALIŞAN AYIYI VURDU

12 yaşındaki Beierman, babasının kolları ve bacaklarını parçalayan ayıya doğru nişan aldı.

Küçük çocuk daha sonra ayıyı vurarak babasının hayatını kurtardı.

"OĞLUM BİR KAHRAMAN"

Sky News'in aktardığına göre 43 yaşındaki babası Ryan Beierman, "Oğlum bir kahraman. Bana saldıran ayıyı vurdu ve onu benim üstümde öldürdü." diye konuştu.

Ayrıca Beierman, "Sırtüstü yatıyordum ve merminin ayının içinden geçtiğini hissedebiliyordum." dedi.