ABD'de 13 yaşındaki öğrenci şoförü bayılan otobüsü durdurdu Okul otobüsünün şoförü, direksiyon başında bayılınca 13 yaşındaki öğrenci otobüsü güvenli bir yere çekip durdurduğu anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

DHA

ABD’nin Michigan eyaletinde seyir halindeki okul otobüsünün şoförü, direksiyon başında bir anda bayıldı.

Warren kentinde ortaokul öğrencisi Dillon Reeves, otobüsü şoförünün direksiyon başında bayıldığını fark ederek harekete geçti.

Otobüsün sürücü bölümüne hızlıca gelen Dillon, ters şeride geçen otobüsü yavaşlatıp güvenli bir alanda durdurdu.

Ülkesinde kahraman ilan edildi

Otobüste bulunan 66 arkadaşını ve bayılan şoförün hayatını kurtaran Dillon, ABD’de kahraman ilan edildi.

"Olaysız bir şekilde durmasına yardım etti"

Polis, olay sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptıkları soruşturma sonucunda Dillon’ın kahramanca hareketini öven bir mektubu okul yönetimine gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

Hızlı düşünen bir 7. sınıf öğrencisi, sürücünün zor durumda olduğunu görünce, otobüsün ön tarafına geçti ve olaysız bir şekilde durmasına yardım etti.



Otobüsün durdurulmasına yardım eden öğrencinin davranışları bugün büyük fark yarattı ve çabalarından daha fazla gurur duyamazdım.

Küçük çocuk basın toplantısı düzenlendi

Warren kenti polisi, olayın basınına yansımasıyla dün bir basın toplantısı düzenleyerek Dillon ve ailesine teşekkür etti.

Şoförün neden bayıldığına dair bilgi verilmedi.