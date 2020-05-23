ABD'de 1307 kişi daha koronadan öldü

Ülkede, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 97 bin 696'ya yükseldi.

Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'de, bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 1307 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylelikle toplam can kaybı 97 bin 696'ya çıktı.

BİR GÜNDE 24 BİN 870 VAKA

Virüs bulaşan kişi sayısı ise son 24 saatte 24 bin 870 artarak 1 milyon 647 bin 212'ye ulaştı.

ABD'yi 335 bin 882 vakayla Rusya, 334 bin 777 vakayla Brezilya ve 281 bin 904 vakayla İspanya takip ediyor.

NEW YORK'TA CAN KAYBI 29 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 367 bin 936 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 9 kişi hayatını kaybetti. New York'u 154 binden fazla vakayla New Jersey ve 105 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar virüs testi yapılan kişi sayısı 14 milyona, iyileşen hasta sayısı da 404 bine yaklaştı.