Kaliforniya’da 139 yıllık Victoria tarzı 2 katlı ev, 400 bin dolar maliyetle 800 metre uzaklıktaki başka caddeye taşındı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde,1800’lü yıllara ait Victoria dönemi mimarisiyle inşa edilen 2 katlı ev yeni adresine taşındı.

Tarihi ev, saatte yaklaşık bir mil hızla Franklin Caddesi'nden yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Fulton Caddesi'ne 4 saate götürüldü. Tarihi binanın taşınma anları kameralara da yansıdı.

SOKAK LAMBALARI KALDIRILDI

Englander House olarak bilinen tarihi evin taşınması için güzergahtaki altyapı uyumlu hale getirildi. Sokak lambaları ve elektrik hatları yoldan geçici olarak kaldırıldı. Ayrıca, bazı otobüs hatlarının rotaları değiştirildi.

YERİNE 8 KATLI BİNA YAPILACAK

Taşıma operasyonunun 400 bin dolara mal olduğu öğrenildi. Kerman Morris Mimarlık Bürosu, taşınan 139 yıllık tarihi evin yerine 8 katlı bir bina inşa edileceğini açıkladı.

ABD'de 139 yıllık tarihi ev yeni adresine taşındı VİDEO