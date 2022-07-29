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    ABD'de 14 yaşındaki genç kız, tıp fakültesine kabul edildi

    2024'te Michigan Üniversitesi'nde derslere başlayacak olan Alena Analeigh, tıp fakültesine kabul edilen en genç Afrikalı Amerikalı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 03:34
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    ABD'de 14 yaşındaki genç kız, tıp fakültesine kabul edildi

    ABD'de 13 yaşında bir dahi çocuk, liseyi bitirdikten sadece bir yıl sonra tıp fakültesine kabul edildi.

    Tıp fakültesine giren en genç Afrikalı Amerikalı

    Alena Analeigh, mayıs ayında Alabama Üniversitesi Heersink Tıp Okulu'ndan erken kabul mektubu aldıktan sonra tıp fakültesine kabul edilen en genç Afrikalı Amerikalı oldu.

    ABD de 14 yaşındaki genç kız, tıp fakültesine kabul edildi #1

    2 üniversitede çift lisans programına kayıtlı

    2024 sonbaharına kadar derse başlamayacak olsa da Alena, Arizona Eyalet Üniversitesi ve Oakwood Üniversitesi'nde çift lisans biyolojik bilim programlarına kayıtlı.

    ABD de 14 yaşındaki genç kız, tıp fakültesine kabul edildi #2

    NASA'nın en genç stajyeri

    Gencin başarıları bununla da bitmiyor. Geçen yıl üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Alena, NASA'nın en genç stajyeri oldu.

    ABD de 14 yaşındaki genç kız, tıp fakültesine kabul edildi #3

    2 yaşında okumayı öğrendi

    Fort Worth, Teksas'ın hemen dışında annesiyle birlikte yaşayan Alena, etkileyici özgeçmişi ve başarısı için zaman yönetimi becerilerine ve disiplinine güvendiğinin söyledi.

    Alena'nın öğrenmeye açlığı genç yaşta belli oldu.

    İki yaşına geldiğinde, okumayı öğrenmeye başladı ve beşinci sınıfta lise cebir öğrenmeye başladı.

    ABD de 14 yaşındaki genç kız, tıp fakültesine kabul edildi #4

    Genç kızlara ilham kaynağı oldu

    Bilim meraklısı Alena, genç kızlara bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kariyer yollarını keşfetmeleri için ilham verebilmekten gurur duyduğunu söyledi.

    ABD de 14 yaşındaki genç kız, tıp fakültesine kabul edildi #5

    ABD de 14 yaşındaki genç kız, tıp fakültesine kabul edildi #6


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