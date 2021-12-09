ABD'nin New York kentinde 15 metrelik yılbaşı ağacını yakan şahıs, gözaltına alındı.

ABD’nin New York kentinde yer alan Fox Meydanı’na kurulan 15 metrelik yapay yılbaşı ağacı, 49 yaşındaki evsiz bir kişi tarafından ateşe verildi.

Polis tarafından gözaltına alınan adam, kundakçılık ve mala zarar vermeden suçlanması bekleniyor.

ÜZERİNDEN ÇAKMAK ÇIKTI

Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın üzerinden çakmak çıktığı ifade edilirken, adamın ağacı ateşe vermek için başka bir yanıcı madde kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.

Olay da ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

ABD’de 15 metrelik yılbaşı ağacı ateşe verildi VİDEO

YENİSİ KURULACAK

Geçtiğimiz pazar günü ışıklandırılan ağacın yerine yenisinin kurulacağı açıklandı.