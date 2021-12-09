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    ABD’de 15 metrelik yılbaşı ağacı ateşe verildi

    ABD'nin New York kentinde 15 metrelik yılbaşı ağacını yakan şahıs, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 22:24
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 00:59
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    ABD’de 15 metrelik yılbaşı ağacı ateşe verildi

    ABD’nin New York kentinde yer alan Fox Meydanı’na kurulan 15 metrelik yapay yılbaşı ağacı, 49 yaşındaki evsiz bir kişi tarafından ateşe verildi.

    Polis tarafından gözaltına alınan adam, kundakçılık ve mala zarar vermeden suçlanması bekleniyor.

    ÜZERİNDEN ÇAKMAK ÇIKTI

    Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın üzerinden çakmak çıktığı ifade edilirken, adamın ağacı ateşe vermek için başka bir yanıcı madde kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.

    Olay da ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

    ABD’de 15 metrelik yılbaşı ağacı ateşe verildi VİDEO

    YENİSİ KURULACAK

    Geçtiğimiz pazar günü ışıklandırılan ağacın yerine yenisinin kurulacağı açıklandı.

    ABD’de 15 metrelik yılbaşı ağacı ateşe verildi #1

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