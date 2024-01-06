ABD'de 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi: Kimseye anlatmaması için para verdi

ABD'de mide bulandıran bir olay meydana geldi.
Ülkede bulunan bir lisede öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Tatum Hatch, 15 yaşındaki öğrencisine cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi.
Öğrencisini ikna eden Hatch, 15 yaşındaki çocukla arabasında bebeği bulunurken birlikte oldu.
15 yaşındaki öğrencisiyle arabada bebeği varken birlikte oldu
Öğretmeni tarafından istismar edilen öğrenci durumu babasına anlatınca yaşananlar ortaya çıktı.
Daha sonra öğrencinin babası Hatch'ı şikayet etti.
Polis, babanın şikayeti üzerine öğretmenin tutuklandığını söyledi.
Mesajlar ortaya çıktı
15 yaşındaki çocuğun telefonunu inceleyen polis ekipleri, telefonda Hatch'ın öğrencisine "Biliyorum hiç cinsel deneyimin olmamış. Seninle ilişkiye girip bekaretini almak istiyorum." mesajları attığını tespit etti.
Öğretmenin telefonunda ayrıca öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar da bulundu.
Anlatmasın diye para verdi
Öğrenci, ifadesinde öğretmenin aralarındaki ilişkiyi kimseye anlatmaması için kendisine para verdiğini de aktardı.
Hatch, 10,000 dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı.
Çalıştığı okul ise Hatch'ın okul ile ilişkisinin kesildiğini söyledi.
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