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ABD'de 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi: Kimseye anlatmaması için para verdi

ABD'de 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi: Kimseye anlatmaması için para verdi ABD'de bulunan bir lisede öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Tatum Hatch, 15 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde bebeği varken ilişkiye girdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan incelemede sapık öğretmenin attığı mesajlar ve fotoğraflara da ulaşıldı.