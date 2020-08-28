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    ABD'de 150 milyon adet koronavirüs test kiti alınacak

    ABD'de 150 milyon adet koronavirüs test kiti alınacak

    ABD yönetimi, 15 dakika içinde sonuç veren koronavirüs test kitlerinden 150 milyon adet alınacağını açıkladı.
    • AA
    • 28.08.2020 - 04:15
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    ABD'de 150 milyon adet koronavirüs test kiti alınacak

    Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, "Bugün Trump yönetimi, 150 milyon hızlı Kovid-19 testinin satın alınacağını ve üretileceğini duyurmaktan dolayı memnuniyet duyuyor." ifadesini kullandı.

    "ABD HALKI İŞİNE, ÇOCUKLARIMIZ OKULA DÖNECEK"

    Trump yönetiminin bu testler için ABD'li tıbbi cihaz üreticisi Abbott ile anlaştığı vurgulanan açıklamada, "Bu gelişme, ABD'deki en savunmasız grupların korunması ve ülkemizin normalleşmeyi sürdürmesi açısından çok önemli. Bu, Amerikan halkının işine, çocukların ise okula geri dönmesini sağlayacak." ifadesini kullanıldı.

    Açıklamada, ABD'nin en çok koronavirüs testi yapan ülke konumunda olduğunun altı çizildi.

    ABD de 150 milyon adet koronavirüs test kiti alınacak #1

    ABD de 150 milyon adet koronavirüs test kiti alınacak #2

    ABD de 150 milyon adet koronavirüs test kiti alınacak #3

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