ABD’de 16 yaşındaki genç kız otelde yangın çıkardı 16 yaşındaki bir genç kız, annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından oteldeki koltuğu ateşe verdi. Yangın çıkaran genç kız gözaltına alınırken, otelde yüz binlerce dolar maddi hasar meydana geldi.

İHA

Anne-kız kavgaları ABD’de farklı bir boyut kazandı…

Florida eyaletine bağlı Ocala kentinde annesiyle kavga eden 16 yaşındaki Isabella Faith Adeline Garcia, sinirlenip kaldıkları 9 katlı otelde yangın çıkardı.

Koltuğu yaktı, müşteriler tahliye edildi

Dün yerel saatle 03.20 sıralarında otel koridorundaki koltuğu elindeki çakmakla ateşe veren genç kız, yaklaşık 5 dakika sonra acil yardım hattını aradı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, otelde kalan 320 müşterinin hızlı bir şekilde tahliye edildiği ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Annesi mesajlarına cevap vermedi diye yaptı

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 7 dakika içinde söndürülürken, genç kız polis tarafından gözaltına alındı.

Kundaklama ve maddi hasara yol açma suçlamaları yöneltilen Garcia polise verdiği ifadede, “Annemle kavga ettik ve o sonra başka bir oda tuttu. Benimle konuşmuyordu, aramalarıma ve mesajlarıma cevap vermiyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum.” şeklinde konuştu.

Tartışma büyümesin diye başka odaya gitti

Annesi ise ifadesinde, tartışmanın büyümemesi için ayrı bir odaya geçtiğini belirterek, kaldığı oda numarasını söylemek için kızını aradığını, yaklaşık 15 dakika sonra ise yangın alarmının çalmaya başladığını söyledi.

Yangın alarmının devreye girmesinin ardından kızının bulunduğu odaya gittiğini ifade eden anne, daha sonra Garcia’yı otelin otoparkında bulduğunu belirtti.

Oteldeki hasar 200 bin dolar

Anne, kızının daha önce böyle bir şey yapmadığını ifade ederek, “O iyi bir çocuk.” dedi.

Olayın ardından müşterilerin sabah saatlerinde odalarına döndüğü öğrenilirken; polis açıklamasında, meydana gelen hasarın 200 bin dolardan fazla olduğu kaydedildi.