ABD’de 17 kişiyi öldüren saldırganın şartlı tahliyesiz müebbet hapsi istendi

ABD’nin Florida eyaletinde 2018 yılında bir liseye düzenlenen silahlı saldırının zanlısı 24 yaşındaki Nikolas Cruz için jüri tarafından şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası talep edildi.

ABD’nin Florida eyaletinin Parkland kentinde 14 Şubat 2018’de Marjory Stoneman Douglas Lisesine Nikolas Cruz tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 14’ü öğrenci toplam 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Daha önce 17 cinayet ve 17 cinayete teşebbüs suçlamasını kabul eden Cruz, bugün de mahkeme karşısına çıkarıldı.

Cezası 1 Kasım'da açıklanacak

İdam veya ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalan Cruz için jüri şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis talep etti. Yargıç Elizabeth Scherer, cezanın 1 Kasım'da açıklanacağını bildirdi.

Yerel saatle 09.00 sıralarında duyurulması beklenen karar öncesinde kurbanların ve mağdurların ailelerinin de açıklama yapması bekleniyor.

"Yaptıklarım için çok üzgünüm ve her gün bununla yaşamak zorundayım"

Cruz daha önce çıkarıldığı mahkemede kurbanların ailelerine ve yakınlarına hitaben yaptığı kısa konuşmada, "Yaptıklarım için çok üzgünüm ve her gün bununla yaşamak zorundayım" ifadelerini kullanarak, "İkinci bir şansım olsaydı, başkalarına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapardım" demişti. Cruz, “Artık televizyon bile izleyemiyorum. Sakinliğimi korumak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve gerçekten üzgün olduğumu bilmenizi istiyorum. Umarım başkalarına yardım etmem için bana bir şans daha verirsiniz. Nereye gideceğime, yaşayıp yaşamayacağıma dair kararın sizin elinizde olduğunu inanıyorum. Jürinin değil. Üzgünüm” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Cruz’un avukatı David Wheeler, yargıç Scherer’den Cruz için 17 kez ömür boyu hapis cezası verilmesini istemiş, savcılar ise bu teklifi reddetmişti.