ABD'de 18 eyalette 25 kentte OHAL ilan edildi

ABD'de polis şiddetinin yol açtığı cinayetin ardından başlayan ve büyüyen protestoların önüne geçmek için 25 kentte asker sokağa indi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, bir polisin siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olması sonrası kentte başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü ve tüm ülkeye yayıldı.

25 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

18 eyalette 25 kentte baş gösteren şiddet olayları nedeniyle eyaletlerdeki 13 bin ulusal muhafız, sokağa çıkma yasağı ile birlikte görevlendirildi.

PROVOKATÖRLER İÇİN YAKALAMA EMRİ

ABD Adalet Bakanlığı, federal güçlere 'protestoları provoke edenleri' yakalama emri verdi.