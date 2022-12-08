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    ABD'de 18 yaşındaki öğrenci belediye başkanı seçildi

    ABD'de 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Jaylen Smith, Arkansas eyaletindeki Earle kentinin belediye başkanı seçildi.
    • 08.12.2022 - 21:53
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    ABD'de 18 yaşındaki öğrenci belediye başkanı seçildi

    ABD'nin Arkansas eyaletindeki Earle kentinde ikinci tura kalan belediye başkanlığı seçimlerinde sonuç belli oldu.

    18 yaşında belediye başkanı oldu

    Üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Jaylen Smith, 235 oyla kentin yeni belediye başkanı seçildi.

    ABD'nin en genç belediye başkanların biri olarak seçilen Smith ayrıca, Afrika-Amerika Belediye Başkanları Derneği'nin de en genç üyesi oldu.

    Dernek yönetici Phyllis Dickerson, Afrika-Amerika Belediye Başkanları Derneği'nin mevcut en genç üyesinin 35 yaşındaki Cleveland Belediye Başkanı Justin Bibb olduğunu söyledi.

    ABD de 18 yaşındaki öğrenci belediye başkanı seçildi #1

    "Çok genç olduğum için deneyime sahip olmadığımı zannediyorlar"

    İHA'nın haberine göre, Earle Lisesi'nden mezun olan ve Arkansas Devlet Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Smith, halk güvenliği ve yeni iş kollarının oluşturulması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtirken, "İnsanlar bana bakıyor, liseden yeni mezun olduğumu görüyorlar ve çok genç olduğum için deneyime sahip olmadığımı zannediyorlar. Fakat, onlara her zaman hayata bir yerlerden başlanması gerektiğini söylüyorum" dedi.

    ABD de 18 yaşındaki öğrenci belediye başkanı seçildi #2


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