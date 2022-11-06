Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
398.550
0.56%
BTXN Coin
10.50
0.47%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    ABD'de 1,9 milyar dolarlık loto ikramiyesiyle yeni rekor

    ABD'nin ünlü lotosu Powerball'da büyük ikramiye 1,9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı.
    • 06.11.2022 - 20:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de 1,9 milyar dolarlık loto ikramiyesiyle yeni rekor

    ABD'nin ünlü lotosu Powerball 39 haftadır devretmesinin ardından büyük ikramiye 1,9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı.

    ABD’nin 45 eyaleti, başkent Washington DC, Porto Riko ve Virgin Adaları’nda çekilen lotoda, oynayanların büyük ikramiye için 6 rakamın hepsini bilmesi gerekiyor.

    Tüm rakamları bilme ihtimali 292,2 milyonda 1

    Tüm rakamları bilme ihtimali 292,2 milyonda 1 olan lotoda, söz konusu büyük ikramiyenin tek bir kişiye çıkması halinde lotodan tek seferde en fazla para kazanan talihli olarak dünya rekoru kıracak. Bir önceki rekor ikramiye olan 1,59 milyar dolar, 3 talihli arasında bölüştürülmüştü.

    İHA'nın aktardığına göre Powerball’da en son 3 Ağustos’ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania'ya çıkmıştı.

    ABD de 1,9 milyar dolarlık loto ikramiyesiyle yeni rekor #1


    İran'da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi
    Dünya

    İran'da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi

    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!
    Advertorial

    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!

    Galatasaray'dan abaküslü şampiyonluk göndermesi
    Futbol

    Galatasaray'dan abaküslü şampiyonluk göndermesi

    Görüş Bildir