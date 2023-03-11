ABD'de 1995'te ilan edilen İran kaynaklı ulusal acil durum uzatılıyor ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirttiği 1995'te ilan edilen İran kaynaklı ulusal acil durumun uzatılmasına karar verdi.

ABD'de ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomiye yönelik İran hükümetinin eylemlerinden kaynaklı tehditlerle başa çıkmak için 1995'te 'ulusal acil durum' ilan edilmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, 1995'te ilan edilen ulusal acil duruma ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

"Sıra dışı ve olağanüstü tehdit"

Başkan Biden, İran'ın 'füzeler ile asimetrik ve konvansiyonel silahların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi çalışmaları, bölgedeki saldırganlığı, terörist gruplara verdiği destek ve Devrim Muhafızları Ordusu ile vekillerinin zararlı faaliyetleri' nedeniyle ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine 'sıra dışı ve olağanüstü tehdit' oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Bu nedenlerden dolayı Biden, 15 Mart 2023'te süresi dolan acil durum halinin bu tarihten sonra da yürürlükte kalması gerektiğini kaydetti.