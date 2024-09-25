ABD'de 2 çocuğunu köpek tasmasıyla öldürdü: Suçlamaları reddetti ABD'de 2 çocuğunun boynuna tasma takarak öldüren anne yaptıklarıyla kan dondurdu. 41 yaşındaki Lisa Snyder hakkındaki suçlamaları reddederken telefonunda yaptığı 'kendini nasıl asarsın' araması dikkat çekti. Ayrıca cani annenin bu süreçte bir de köpek tasması satın aldığı öğrenildi.

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Haber Merkezi

ABD'de kan donduran bir olay yaşandı.

41 yaşındaki Lisa Snyder, 2019 yılında Albany Township'teki evinin bodrumunda sekiz yaşındaki oğlu Connor ve dört yaşındaki kızı Brinley'i aynı köpek tasmasıyla astı.

Hastaneye kaldırılan çocuklar, yoğun bakımdan çıkarıldıktan üç gün sonra öldü.

ÇOCUKLARINI KÖPEK TASMASIYLA ÖLDÜRDÜ

Daha önceki ifadelerinde masum olduğunu dile getiren cani anne tutuklandı.

Snyder, suçu oğlu Connor'a atıp oğlunun depresyonda olduğunu ve Brinley ile birlikte kendini öldürdüğünü iddia etti.

İNTERNETTE 'KENDİNİ NASIL ASARSIN' DİYE ARATMIŞ

New York Post'un haberine göre; geçen hafta başlayan davada Lisa’nın telefon kayıtları incelendi.

Kayıtlarda, "Kendini nasıl asarsın" ifadesini içeren Google aramalarına rastlandı. Çocukların bodrum katında asılı bulunduğu gün Lisa’nın bir köpek tasması satın aldığı da yetkililer tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Olayın bir başka kanlı boyutu ise Conner ve Brinley'nin asıldığı ahşap mutfak sandalyelerinin mahkemeye getirilmesiydi.

AKIL HASTANESİNE GÖNDERİLMEK İSTEDİ

Anne savunmasında, çocuklarını asmadığını, asmış olsa bile klinik olarak deli olduğunu ve hapishane yerine akıl hastanesine gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Snyder, mahkemede hayatta kalan oğlunun "Onu artık annem olarak görmüyorum." ifadesi karşısında ise gözyaşlarına boğuldu.