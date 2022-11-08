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    ABD'de 2 milyar dolar değerindeki rekor ikramiye sahibini buldu

    ABD'de 2 milyar dolar değerindeki rekor ikramiye sahibini buldu

    ABD'de oynanan Powerball lotosu bu sene bir rekora imza attı. 2,04 milyar dolarlık ikramiye, California'da yaşayan tek bir kişiye isabet etti.
    • 08.11.2022 - 23:31
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 23:37
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    ABD’nin 45 eyaleti, başkent Washington DC, Porto Riko ve Virgin Adaları’nda çekilen Powerball lotosu, tüm zamanların dünya rekorunu kırdı ve 2,04 milyar dolarlık ikramiyenin sahibi belli oldu.

    Bilet Altadena'da satıldı

    Büyük ikramiyenin vurduğu biletin, California eyaletinde yer alan Los Angeles'ın kuzeydoğusundaki Altadena'da satıldığı açıklandı.

    ABD de 2 milyar dolar değerindeki rekor ikramiye sahibini buldu #1

    İkramiye, 29 yılda taksitli şekilde alınabilecek

    Powerball tarafından yapılan açıklamada, bugün yapılan çekilişte yalnızca bir biletin ödül kazandığı ifade edildi. Kimliği açıklanmayan talihli, 997,6 milyon dolarlık toplu ödeme veya toplam tutarı 29 yılda taksitli şekilde alabilecek.

    İHA'nın haberine göre, Tallahassee'deki Florida Piyango çekiliş stüdyosunda yapılan çekilişte büyük ikramiye 10, 33, 41, 47, 56 ve kırmızı Powerball 10’a isabet etti.

    Tüm rakamları bilme ihtimali 292,2 milyonda 1 olan lotoda, en son 3 Ağustos 2022’de 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania'ya çıkmıştı.

    ABD de 2 milyar dolar değerindeki rekor ikramiye sahibini buldu #2

    Daha önce sadece 4 büyük ikramiye 1 milyar doları aşmıştı

    Powerball’da daha önce sadece dört büyük ikramiye 1 milyar dolar sınırını aşmıştı. Daha önceki en büyük Powerball ikramiyesi rekoru ise, California, Florida ve Tennessee'den 3 bilet sahibinin 1,59 milyar dolarlık büyük ödülü paylaştığı 2016 yılında kırılmıştı.

    ABD de 2 milyar dolar değerindeki rekor ikramiye sahibini buldu #3


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