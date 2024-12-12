ABD'de 2 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla annesini vurup öldürdü

DHA

ABD’nin California eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Jessinya Mina, 2 yaşındaki çocuğunu yalnız bırakıp ev işlerini yapmaya başladı.

Bu sırada evde dolaşan ve etrafı dağıtan bebek, bir silah buldu.

Küçük çocuk silahla uğraştığı sırada bir patlama sesi duyuldu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Silahın aniden ateş almasıyla kurşunun isabet ettiği anne Mina olay yerinde öldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, silahın Mina'nın 18 yaşındaki erkek arkadaşı Andrew Sanchez’e ait olduğu ve çocuğun erişebildiği bir noktada bırakması nedeniyle suçlu bulunduğu kaydedildi.

ANNENİN SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Polis, kazayı ‘önlenebilir’ olarak nitelendirerek, Sanchez’in tutukladığını belirtti. Metni Kopyala