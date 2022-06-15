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    ABD'de 2020 yılında her 5 hamile kadından biri kürtaj yaptırdı

    ABD'de yapılan araştırmaya göre, ülkedeki kürtaj oranı 2017'yi takip eden 3 yılda giderek artarken, 2020'de her beş gebelikten biri kürtajla sonlandırıldı.
    • 15.06.2022 - 19:52
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    ABD'de 2020 yılında her 5 hamile kadından biri kürtaj yaptırdı

    Guttmacher Enstitüsünün raporuna göre, ABD'de kürtaj sayısı ve oranı uzun bir düşüşün ardından 2017'den itibaren yükselişe geçerek 2020'de gebelik sonlandırma oranı yüzde 20'ye çıktı.

    930 binden fazla hamilelik kürtajla sonlandırıldı

    Kürtaj hakkını destekleyen araştırma grubu Guttmacher Enstitüsünün raporunda, 2020'de ABD'de 930 binden fazla hamileliğin kürtajla sonlandırıldığı bilgisine yer verildi.

    Çoğunlukla 'Kürtaj hapı' yönetimi tercih edildi

    ABD Yüksek Mahkemesince 1973'te serbest bırakılmasından sonra kürtaj oranının 2017'de en düşük seviyeye (862 bin) indiği, 2020'de sonlandırılan gebeliklerin yüzde 54'ünde "kürtaj hapı" yönteminin tercih edildiği belirtildi.

    AA'da yer alan habere göre, George Washington Üniversitesi Profesörü Sara Rosenbaum, kürtaj yaptıran kadınların artan sayısının "bir ihtiyacı ortaya koyduğunu" söyleyerek yasaklanması halinde "hayati bir hizmete erişim için ne kadar yıkıcı olacağına" vurgu yaptı.

    "Eyaletler kürtaj için para ödüyorsa, umarım doğumu nasıl destekleyebileceli konusunu da araştırıyorlardır"

    Kürtaja sıcak bakmayan Ulusal Yaşam Hakkı Komitesi Başkanı Carol Tobias, "Eğer eyaletler kürtaj için para ödüyorsa, umarım doğumu nasıl destekleyebilecekleri konusunu da araştırıyorlardır. Böylece bir kadın, kürtajın en iyi veya tek seçenek olduğunu düşünmek zorunda kalmaz." ifadesini kullandı.

    ABD de 2020 yılında her 5 hamile kadından biri kürtaj yaptırdı #1


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