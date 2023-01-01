ABD'de 2023 yılı Times Meydanı'nda karşılandı

Meydanı dolduran heyecanlı kalabalık, yeni yıla girmeyi coşkulu bir şekilde kutladı.

ABD'de yeni yıl için kutlamanın adresi New York'taki Times Meydanı oldu.

Yüz binlerce kişi, farklı kostümleriyle meydanı doldurdu.

Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımla düzenlenen etkinlikte bu yıl farklı görüntüler yaşandı.

Times Meydanı'nda 2023 kutlamaları

Yağmurlu havaya aldırış etmeyen New Yorklular ve diğer bölgelerden gelenler, 2023'ü karşılamanın sevincini yaşandı.

Yerel saatle 18.00'de Jonathan Bennett ve Jeremy Hassell'in sunuculuğunda başlayan kutlama programı gece yarısına kadar farklı sanatçıların konserleri, dans gruplarının performansları ve çeşitli eğlence etkinlikleriyle devam etti. ​​​​​​​

1 tondan fazla konfeti kullanıldı

Saatler 23.59’u gösterdiğinde New York Belediye Başkanı Eric Adams, 60 saniyede düşecek ışıklı kristal topun düğmesine bastı.

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal küre geri sayım ile 21 metrelik bir direkten aşağı bırakıldı.

Kristal topla birlikte yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan 1 tondan fazla konfeti ve piroteknik gösteri Times Meydanı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

New York'taki kutlamaların izleyici sayısı 1 milyar

Aynı anda, başta New York'un en önemli sembollerinden Özgürlük Heykeli civarında olmak üzere şehrin farklı noktalarında havai fişek gösterileri yapıldı.

Ulusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya aplikasyonları üzerinden canlı yayınlanan New York'taki kutlamaları dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği tahmin ediliyor.

Kutlamalar 1904'e uzanıyor

AA'nın haberine göre, bütün dünyada ilgi çeken Times Meydanı'ndaki yeni yıl kutlamaları salgın dönemi hariç 1904'ten bu yana yapılıyor.

Son 2 yılda koronavirüs salgını nedeniyle meydandaki kutlamalar halka kapatılmış, sınırlı sayıda davetli grup alana alınarak kutlamalar televizyon ve internet üzerinden halka sunulmuştu.