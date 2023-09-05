ABD'de 2024 başkanlık seçimi anketinden çıkan sonuç: Biden aday olamayacak kadar yaşlı Ankete katılanların büyük çoğunluğu Biden'ın tekrar aday olmasına karşı çıktı. Sonuçlar Trump için biraz daha iyimser olurken, ilerleyen yaşını savunan Biden, "Bilgelik, yaşla birlikte gelir" mesajı verdi.

ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden adaylığını gündemde tutmaya devam ediyor.

Biden, tekrar aday olmak istediğini birçok kez dile getirirken, ülkesindeki geniş bir kesim ise 80 yaşındaki siyasetçisinin ilerleyen yaşı nedeniyle endişelenmiş durumda.

ABD'de yapılan bir anketten çıkan sonuçlar, Biden hakkındaki kaygıları doğrular niteliğe sahip.

Yüzde 73: Aday olamayacak kadar yaşlı

Wall Street Journal'ın düzenlediği ankette, katılımcıların ezici çoğunluğu, Biden'ın başkanlığa adaylık noktasında "çok yaşlı" olduğunu söyledi.

İlgili soruya yanıt verenlerin yüzde 73'ü, Biden'ın "başkanlığa aday olamayacak kadar yaşlı" olduğunu vurguladı.

Sadece yüzde 22, Biden'ı "pek iyi değil" ya da "hiç iyi değil" şeklinde tanımladı.

Trump daha olumlu puan aldı

Biden'dan yalnızca 3 yaş genç olan 77 yaşındaki eski Başkan Donald Trump, katılımcılardan daha olumlu puan aldı.

Ankete katılanların yüzde 47'si Trump'ın yaşının "bir sorun" olduğunu ifade etti.

Biden ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak

Biden'ın 2024 başkanlık yarışındaki en büyük zorluklarından biri de ilerleyen yaşı. Halihazırda 80 yaşında olan Biden, yeniden seçildiği takdirde bir sonraki dönem sonunda 86 yaşında olacak.

ABD Başkanı Biden, Philadelphia'daki bir etkinlikte yaşına değinirken, bu durumun işine "bilgelik" kattığını kaydetti.

"Yaşla birlikte gelen tek şey bilgelik"

Biden, "Yaşla birlikte gelen tek şey biraz bilgeliktir. Bunu herkesten daha uzun süredir yapıyorum." dedi.

Söz konusu anket, 1200 kayıtlı seçmenle 24-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Sonuçlar, 750 seçmenin yanıtına göre şekillendi.