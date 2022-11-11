ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için ismi geçen adaylar

Biden ve Trump cephesinden yeniden adaylık konusunda mesajlar verilmeye devam ediyor. Bu isimlerin yerine üzerinde durulan alternatif adaylar da öne çıkıyor.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine iki yıl gibi bir süre varken, şimdiden kimlerin aday olacağı konuşuluyor.

202'de Demokratların adayı Joe Biden'a kaybeden ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını söyledi.

Biden da "Resmi kararımı vermedim ama niyetim yeniden seçime girmek yönünde." dedi.

Biden, ailesiyle görüştükten sonra nihai kararını açıklayacak

79 yaşındaki Biden, yeniden seçilmek için aday olmayı planladığını ve muhtemelen ailesine danıştıktan sonra gelecek yılın başlarında nihai bir karar vereceğini kaydetti.

Ancak Biden'ın ilerleyen yaşı, bazı Amerikalı seçmenler için endişe kaynağı. Söz konusu ismin yeniden adaylığının, ikinci dört yıllık döneme ilişkin performansını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Trump, adaylığını ilan edebilir

Cumhuriyetçi Donald Trump, 2024'e ilişkin Beyaz Saray yarışını başlatacağını dile getirirken, olası bir duyuru için önümüzdeki salı gününe işaret etti.

Reuters'ın haberine göre, stratejistler ve partinin önde gelenleri, 76 yaşındaki Trump'ın, favori adaylar arasında olduğunu söylüyor.

Kamala Harris seçeneğine şüpheyle yaklaşılıyor

Biden aday olmamaya karar verirse, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in devreye girebileceği konuşuluyor.

Demokrat yetkililere göre, 58 yaşındaki Harris, şu anda en iyi alternatif aday. Diğer taraftan 2020 başkanlık yarışındaki kötü performansı ve başkan yardımcısı olarak göze çarpan politika başarısının olmaması, Cumhuriyetçi bir rakibi yenebileceği konusunda şüphelere yol açıyor.

Florida Vadlisi Ron DeSantis

Florida'nın 44 yaşındaki Valisi Cumhuriyetçi Ron DeSantis, adaylık için Trump'ın önde gelen rakibi olabilir.

Arkasında güçlü bir siyasi taban olduğu belirtilen DeSantis, ikinci dört yıllık valilik görevinde salı günü ezici bir zafere ulaştı.

Koronavirüs kısıtlamalarına karşı direnişinin yanı sıra LGBT hakları, göçmenlik ve ırk temelli tartışmalar konusunda liberallerle olan çatışmaları, ülke çapında muhafazakarlardan övgü aldı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom

Demokrat Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, salı günü ikinci dört yıllık valilik dönemini kazandı. Newsom, kürtaj hakları ve göçmenlik gibi ulusal siyasi konulara odaklanan bir kampanyayla Cumhuriyetçi rakibini yendi.

55 yaşındaki Newsom, iki kaynağa göre, Biden'ın aday olmamaya karar vermesi durumunda potansiyel bağışçılarla temasa geçmiş durumda. Ancak Biden'ın yeniden adaylığına rağmen ona meydan okuması beklenmiyor.