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    ABD'de 21 araç zincirleme kaza yaptı: 12 yaralı

    Tennessee eyaletinde 21 araç buzlanma nedeniyle zincirleme kaza yaptı, 12 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 14.02.2021 - 03:50
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 03:59
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    ABD'de 21 araç zincirleme kaza yaptı: 12 yaralı

    ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

    Kazaya 21 araç karışırken, olay sonucu 12 kişi yaralandı. Nashville Polis Departmanı, kazanın eski Hickory Bulvarı yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

    ULUSAL HAVA DURUMU SERVİSİ UYARIDA BULUNMUŞTU

    ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülke genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışına ilişkin bir açıklamada bulunmuştu.

    Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, “Dondurucu çiseleme, sis ve yağmur nedeniyle yollar kaygan olabilir” ifadesi yer almıştı.

    Tennessee Ulaştırma Bakanlığı da, sürücüleri yol üzerine yerleştirilen tabelalardaki "Hızınızı azaltın, buzlanma olabilir” ve “dikkatli olun" mesajlarıyla uyarmıştı.

    ABD'de 21 araç zincirleme kaza yaptı: 12 yaralı VİDEO

    ABD de 21 araç zincirleme kaza yaptı: 12 yaralı #1

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