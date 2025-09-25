ABD'de 25 kişi kuyumcu bastı: 1 milyon dolarlık ürün çaldılar

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Ramon kentinde yaklaşık 25 kişiden oluşan maskeli bir grup, bu hafta bir kuyumcuyu hedef alarak yaklaşık 1 milyon dolar değerinde mücevher çaldı. Polis, bazı mücevherlerin geri alındığını ve yedi şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

MASKELİ ÇETE VİTRİNLERİ PARÇALADI

Pazartesi öğleden sonra City Center Bishop Ranch alışveriş merkezindeki Heller Jewelers adlı mağazaya giren çete, en az üç silahla soygun gerçekleştirdi. ABC7’nin elde ettiği görüntülerde, şüphelilerin levyeler ve kazmalarla vitrinleri kırdığı, ardından otomatik kapanan kapılar nedeniyle bir süre içeride kilitli kaldıkları görüldü.

İKİ YILDA İKİNCİ BÜYÜK SOYGUN

Aynı mağaza, 2023’te de benzer bir saldırıya hedef olmuştu. O dönemde yedi maskeli kişi 1,1 milyon dolar değerinde mücevher çalmış, çalınan bir Rolex’in içine gizlenmiş GPS cihazı sayesinde yakalanmıştı.

KAÇIŞ SIRASINDA SİLAH SESLERİ

Son soygunda grubun bir üyesi, kapıyı kırmak için ateş açtı. Ardından hırsızlar, alışveriş merkezinin vale bölümünde bulunan altı kaçış aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis, araçların bazılarının çalıntı olduğunu bildirdi.

POLİS, SOYGUNCULARI 160 KİLOMETRE KOVALADI

San Ramon Polis Teşkilatı’ndan Teğmen Mike Pistello, “Mağazayı tamamen ele geçirdiler, bulabildikleri tüm mücevherleri aldılar.” dedi. Polis ekipleri kaçış araçlarını takip etti ancak hızın saatte 160 kilometreyi aşması üzerine kamu güvenliği gerekçesiyle kovalamaca sonlandırıldı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaydan sonra yürütülen operasyonlarda, biri çocuk olmak üzere yedi şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 17 ile 31 yaşları arasında olduğu ve Oakland çevresinde yaşadıkları açıklandı. Polis, çetenin San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki diğer soygunlarla da bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

ÇALINTI EŞYALAR VE SİLAHLAR BULUNDU

Yetkililer, çalınan mücevherlerin bir bölümünün ve olayda kullanılan iki silahın ele geçirildiğini duyurdu. Pistello, “Bu, onların ilk kez yaptığı bir şey değil.” ifadeleriyle soyguncuların tecrübeli olduğuna işaret etti.