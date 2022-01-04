ABD'de 27 yaşındaki Barosy, korona yardım fonunu dolandırmakla suçlanıyor

Suç ortaklarıyla dolandırıcılık planı yapan Barosy, yaklaşık 2.1 milyon dolarlık kredi kullandı. Paranın lüks marka ürünlerin tüketiminde kullanıldığı ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Valesky Barosy'nin, hükümetin koronavirüs yardım fonuna sahte başvurular yaptığı iddia edildi.

27 yaşındaki Barosy, 4.2 milyon dolarlık dolandırıcılığı planlamakla suçlanıyor.

SUÇ ORTAKLARIYLA KORONA YARDIM FONUNU HEDEF ALDI

Federal Mahkeme'de görülen davada, zanlı Barosy'ye suç ortaklarıyla birlikte hükümetin koronavirüs yardım fonunu dolandırma suçlaması yöneltildi.

DOLANDIRICILIK, KARA PARA AKLAMA, KİMLİK HIRSIZLIĞI...

Barosy, hükümetin koronavirüs yardım fonu olarak salgın mağdurlarını desteklemek amacıyla yaptığı ödemelerde, 5 elektronik dolandırıcılık, 3 kara para aklama ve 1 ağır kimlik hırsızlığını planlamakla suçlandı.

132 YIL HAPİSLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Zanlı, mahkeme tarafından suçlu bulunursa 132 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

SAHTE KREDİ BAŞVURULARI YAPTI

Mahkemeye sunulan iddianameye göre, Barosy ve suç ortakları, 4.2 milyon dolarlık Maaş Koruma Programı kredisi talep ederek sahte kredi başvurularında bulundu.

Savcılar, Barosy'nin geçen yıla ait harcama, net kar ve maaş bordrosunda sahtecilik yaparak sahte vergi formları düzenlediğini iddia etti.

2.1 MİLYON DOLARLIK KREDİ KULLANDI

Barosy ve suç ortaklarının söz konusu dolandırıcılık planıyla yaklaşık 2.1 milyon dolarlık kredi kullandığı ifade ediliyor.

PARA LÜKS MARKA ÜRÜNLERE HARCANDI

Yetkililer, elde edilen paranın, Lamborghini, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Rolex gibi lüks marka ürünlerin tüketiminde kullanıldığını aktardı. Savunma avukatları suçlamalara henüz yanıt vermedi.

Maaş Koruma Programı, ABD'de koronavirüs salgınıyla mücadele eden küçük işletmelere destek vermek amacıyla oluşturulan milyarlarca dolarlık yardım fonunun bir parçasını oluşturuyor.