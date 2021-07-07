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    ABD'de 3 günde silahlı olaylarda 150'den fazla insan öldü

    ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamalarında 150'den fazla kişi silahlı şiddet kurbanı oldu.
    • AA
    • 07.07.2021 - 06:04
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    ABD'de 3 günde silahlı olaylarda 150'den fazla insan öldü

    ABD genelinde silahlı şiddet verilerini toplayan Silahlı Şiddet Arşivi’ne (Gun Violence Archive) göre, hafta sonu 400’den fazla silahlı olay yaşandı.

    "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamalarının yapıldığı 3 günlük hafta sonu tatilinde en az 150 kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

    Sadece Illinois eyaletinin Chicago şehrindeki silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi yaralandı.

    Ülke genelinde 3 günlük hafta sonu tatilinde hayatını kaybedenlerin toplamı ise 150’den fazla oldu.

    BİDEN MÜCADELE BAŞLATMIŞTI

    ABD Başkanı Joe Biden, 24 Haziran’da, koronavirüs salgınıyla ülke genelinde tırmanışa geçen silahlı şiddet olaylarını azaltmak için "birlik" çağrısı yapmış, silahlı suçların engellenmesi ve bununla mücadele ile kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni politikalarını açıklamıştı.

    ABD de 3 günde silahlı olaylarda 150 den fazla insan öldü #1

    "YETER ARTIK"

    Biden, "Amerikalı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler olarak hükümetin ve demokrasimizin ilk sorumluluğunu yerine getirmek, birbirimizi güvende tutmak için şimdi bir araya gelme fırsatımız var. Yeter artık." ifadelerini kullanmıştı.

    Yerel polislere, sosyal çalışanlara ve avukatlara yönelik fonların artırılması için birçok yatırım yaptıklarını ve bu politikalarını sürdüreceklerini vurgulayan Biden, Kongreye "yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını onaylamaları" çağrısında bulunmuştu.

    ABD de 3 günde silahlı olaylarda 150 den fazla insan öldü #2

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