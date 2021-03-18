Euro
8.9701
-0.22%
Dolar
7.4958
0.01%
Altın
418.76
-0.43%
Borsa
1.562
-0.02%
Bitcoin
434.873
3.39%
EXEN Coin
13.34
2.45%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    ABD'de 35 dolara alınan kase açık artırmada 722 bin dolara satıldı

    ABD'de geçen yıl ikinci el eşya olarak 35 dolara alınan 15. yüzyıldan kalma Çin yapımı porselen kase, açık artırmayla yaklaşık 722 bin dolara satıldı.
    • AA
    • 18.03.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de 35 dolara alınan kase açık artırmada 722 bin dolara satıldı

    Ming Hanedanlığı'nın 3'üncü hükümdarı Yongle'nin dönemi olan 1400'lerin başından kalma kase, merkezi New York'ta bulunan Sotheby's müzayede evinde satışa sunuldu.

    7 ÖRNEĞİNDEN BİRİ

    Türünün 7 örneğinden biri olan mavi renkte çiçek desenlerinin bulunduğu beyaz küçük kase, 722 bin dolara satıldı.

    Kasenin İmparator Yongle'nin sarayı için yapıldığı ve diğer parçalarının Tayvan, İran ve İngiltere'deki müzelerde sergilendiği kaydedildi.

    35 DOLARA SATILMIŞTI

    Kasenin, geçen yıl ABD'nin Connecticut eyaletinde bir evin bahçesinde yapılan ikinci el eşya pazarında 35 dolara satıldığı ifade edildi.

    kase

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir