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- ABD’de 4 kadın hırsız kasiyeri darbetti
ABD’de 4 kadın hırsız kasiyeri darbetti
Restoran kasasından para çalan hırsızlar ile kasiyer arasında arbede yaşandı.
- DHA
- 18.03.2021 - 12:25
- Güncelleme : 18.03.2021 - 12:26
ABD’nin Florida eyaletindeki bir restoranın sipariş bölümünde yumruklar konuştu.
Sipariş bahanesiyle restoran kasasındaki paraları çalmak isteyen 4 kadın, paraları korumak için direnen kasiyere saldırdı.
O anlar ise başka bir müşteri tarafından kayda alındı.
PARALARI ALIP KAÇTILAR
Florida Palm Beach County Şerif Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin daha sonra restoranın kasasında bulunan paraları alarak olay yerinden kaçtığı, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı belirtildi.
ABD’de 4 kadın hırsızın kasiyeri darbettiği anlar kamerada