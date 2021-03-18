Euro
8.9272
-0.7%
Dolar
7.4685
-0.36%
Altın
416.51
-0.96%
Borsa
1.562
-0.02%
Bitcoin
436.831
4.94%
EXEN Coin
13.25
1.45%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    ABD’de 4 kadın hırsız kasiyeri darbetti

    Restoran kasasından para çalan hırsızlar ile kasiyer arasında arbede yaşandı.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD’de 4 kadın hırsız kasiyeri darbetti

    ABD’nin Florida eyaletindeki bir restoranın sipariş bölümünde yumruklar konuştu.

    Sipariş bahanesiyle restoran kasasındaki paraları çalmak isteyen 4 kadın, paraları korumak için direnen kasiyere saldırdı.

    O anlar ise başka bir müşteri tarafından kayda alındı.

    PARALARI ALIP KAÇTILAR

    Florida Palm Beach County Şerif Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin daha sonra restoranın kasasında bulunan paraları alarak olay yerinden kaçtığı, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı belirtildi.

    ABD’de 4 kadın hırsızın kasiyeri darbettiği anlar kamerada

    ABD’de 4 kadın hırsız kasiyeri darbetti #1

    ABD’de 4 kadın hırsız kasiyeri darbetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir