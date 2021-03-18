ABD’de 4 kadın hırsız kasiyeri darbetti

Restoran kasasından para çalan hırsızlar ile kasiyer arasında arbede yaşandı.

ABD’nin Florida eyaletindeki bir restoranın sipariş bölümünde yumruklar konuştu.

Sipariş bahanesiyle restoran kasasındaki paraları çalmak isteyen 4 kadın, paraları korumak için direnen kasiyere saldırdı.

O anlar ise başka bir müşteri tarafından kayda alındı.

PARALARI ALIP KAÇTILAR

Florida Palm Beach County Şerif Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin daha sonra restoranın kasasında bulunan paraları alarak olay yerinden kaçtığı, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı belirtildi.

ABD’de 4 kadın hırsızın kasiyeri darbettiği anlar kamerada