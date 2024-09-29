ABD'de 4 kategorisiyle karaya vuran Helene Kasırgası'nda 52 kişi öldü ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye çıktı.

AA

ABD'nin Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın etkileri sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 52'YE YÜKSELDİ

Kasırganın sebep olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlarda ölenlerin sayısı 52'ye çıkarken, bu kişiler arasında bir anne ile 1 aylık ikiz bebeklerinin de olduğu aktarıldı.

Büyük maddi hasara yol açan kasırganın neden olduğu elektrik kesintilerinden milyonlarca kişinin etkilenmeye devam ettiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın etkilerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, Helene Kasırgası nedeniyle ABD'nin güneydoğusunda 15 milyar ila 26 milyar dolar arasında maddi hasar beklediğini açıkladı.

HELENE KASIRGASI

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı.

Kasırga kısa bir süre içinde Georgia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)